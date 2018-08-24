Спортивный директор "Шальке" : "АПЛ не имеет ничего общего с футболом"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель раскритиковал цены на футбольные матчи в Англии и атмосферу на стадионах. По его мнению, стоимость билетов сильно завышена.

- Посмотрите на цены в Англии, я часто был на матчах и ощутил их атмосферу на себе, - приводит Deutsche Welle слова Хайделя. - Я должен сказать, что это больше не имеет ничего общего с футболом. В Германии мы стараемся снизить цены, многое делаем для фанатов. Футбол должен оставаться доступным для семей и молодежи.

Согласно последнему исследованию BBC, средняя цена самых дорогих абонементов составляет 843 фунта. Самый дешевый - на игры "Хаддерсфилда" (299 фунтов), самый дорогой - матчи "Арсенала" (1768.50 фунтов). Все цены указаны за сидячие места, так как стоять на английских стадионах запрещено законом.

В бундеслиге средняя цена самого дорогого абонемента составляет 652,89 евро, самый дешевый - всего 319 евро. В Германии можно смотреть матчи стоя, а это значит, что болельщики могут приобрести абонементы в среднем за 185 евро (около 11 евро за игру).