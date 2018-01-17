СМИ: Рауш вылетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш в ближайшее время станет игроком "Динамо". Как сообщает Geissblog.Koeln, 27-летний игрок сборной России пропустил сегодняшнюю тренировку немецкой команды. Отмечается, что тренерский штаб разрешил Раушу покинуть расположение клуба и отправиться в Москву, чтобы подписать контракт с "Динамо".

Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Сумма сделки составит порядка двух миллионов евро.

В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.