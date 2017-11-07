Скончался чемпион мира по футболу 1954 года

Чемпион мира 1954 в составе сборной ФРГ Ханс Шефер ушел из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба "Кельн", в котором он провел всю свою карьеру.

– Футбольный клуб "Кельн" находится в глубоком трауре в связи с кончиной Ханса Шеффера, – сообщил президента клуба Вернер Спиннер. – Наши мысли сейчас с его семьей. Мы потеряли одну из самых значительных личностей в истории нашего клуба, чемпиона мира и самую большую икону "Кельна". Вечная память Хансу Шефферу.

За "Кельн" в период с 1948 по 1965 года Шеффер провел 461 матч и забил 274 гола.