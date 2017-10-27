Шюррле может покинуть "Боруссию"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Kicker. 26-летний немец хочет получить игровую практику.

Форвардом интересуется "Кельн", занимающий последнее место в чемпионате Германии. "Козлы" хотят взять игрока в аренду, так как годовую зарплату (7 миллионов евро) они платить не смогут. Шюррле не рассматривает этот вариант. При этом футболист рассчитывает доказать Петеру Босу, что готов играть за дортмундцев. В этом сезоне Шюррле ни разу не сыграл за "Боруссию" в чемпионате.