Шмидт назвал брутальным результат матча против "Боруссии"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после поражения от дортмундской "Боруссии" (2:6) в гостевом матче 23-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда играла лучше, чем в поединке 23-го тура против "Майнца" (0:2). По словам Шмидти, у "Боруссии" очень сильный подбор игроков в атаке.

– Это просто брутальный результат, – приводит официальный сайт турнира слова Шмидта. – Но такой игрой команды я доволен больше, чем той, что была на прошлой неделе. На протяжении длинных отрезков матча мы играли неплохо. А у "Боруссии" просто брутальное качество игры в атаке.