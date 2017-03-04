21:54 | ФУТБОЛ — Германия

Шмидт назвал брутальным результат матча против "Боруссии"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после поражения от дортмундской "Боруссии" (2:6) в гостевом матче 23-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда играла лучше, чем в поединке 23-го тура против "Майнца" (0:2). По словам Шмидти, у "Боруссии" очень сильный подбор игроков в атаке.

– Это просто брутальный результат, – приводит официальный сайт турнира слова Шмидта. – Но такой игрой команды я доволен больше, чем той, что была на прошлой неделе. На протяжении длинных отрезков матча мы играли неплохо. А у "Боруссии" просто брутальное качество игры в атаке.

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Материалы REN-TV

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