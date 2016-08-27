"Шальке" уступил "Айнтрахту", "Вольфсбург" победил "Аугсбург"

"Шальке" в гостевом матче 1-го тура чемпионата Германии уступил "Айнтрахту" из Франкфурта - 0:1. Отметим, что гельзенкирхенцы являются соперниками "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. В другой встрече "Вольфсбург" на выезде одолел "Аугсбург" - 2:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Дидави, 35 (0:1). Родригес, 89 (0:2).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Стафилидис, Гауэлеув, Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль (Усами, 82), Кор (Халил Алтынтоп, 83), Бобадилья, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 63).

"Вольфсбург": Кастелс, Брума, Кнохе, Родригес, Блащиковски, Луиз Густаву, Дидави (Треш, 72), Калиджури, Дракслер, Герхардт (Арнольд, 60), Дост (Бруну Энрике, 81).

Предупреждения: Герхардт, 31. Брума, 62. Кор, 66.

Судья: Штегеманн.

27 августа. Аугсбург. WWK Arena.

"Айнтрахт" Ф - "Шальке-04" - 1:0 (1:0)

Гол: А.Майер, 13.

Нереализованный пенальти: А.Майер (Айнтрахт Ф), 68 (вратарь)

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Варела, Хектор, Хусти (Чэндлер, 56), Хасебе, Маскарель, Гачинович (Сеферович, 90), А.Майер, Хргота (Вальехо, 81).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Колашинац (Баба, 62), Жуниор Кайсара, Шупо-Мотинг, Аого (Бенталеб, 74), М.Майер, Гайс, Хюнтелар, Ди Санто (Эмболо, 46).

Предупреждения: Жуниор Кайсара, 67. Варела, 87. Маскарель, 88. Гайс, 89.

Удаление: Хектор (Айнтрахт Ф), 79.

Судья: Штарк.

27 августа. Франкфурт-на-Майне. Commerzbank-Arena.