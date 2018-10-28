"Шальке" сыграл вничью с "Лейпцигом"

"Шальке" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии (0:0). "Горняки" с 7 очками занимают 15-е место в турнирной таблице, "быки" с 16 баллами располагаются на 5-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
9-й тур
"РБ Лейпциг" - "Шальке-04" - 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле, Ильзанкер (Кампль, 68), Забитцер, Ляймер (Брума, 80), Демме, Поульсен, Вернер (Огюстен, 80).
"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Мендиль (Шепф, 57), Калиджури, Стамбули, Бенталеб, Сердар, Маккенни, Ут (Скрцибски, 85), Эмболо (Бургшталлер, 89).
Предупреждения: Маккенни, 42. Вернер, 42. Ляймер, 42. Мендиль, 47. Демме, 73.
Судья: Брих.
28 октября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".
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