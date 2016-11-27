"Шальке" победил "Дармштадт"

"Шальке" в матче 12-го тура чемпионата Германии на своем поле обыграл "Дармштадт" со счетом 3:1.



"Шальке" уже не проигрывает семь матчей и занимает 8-е место. "Дармштадт", потерпевший четвертое поражение подряд, занимает 15-е место.

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12-й тур

"Шальке" - "Дармштадт" - 3:1 (1:1)

Голы: Хеллер, 6 (0:1). Колашинац, 26 (1:1). Шупо-Мотинг, 60 (2:1). Шепф, 90 (3:1).

Нереализованный пенальти: Шупо-Мотинг (Шальке-04), 28 (вратарь)

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Майер (Аого, 88), Гайс, Горецка (Коноплянка, 46), Бенталеб (Стамбули, 69), Шепф.

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Бен-Хатира (Обинна, 54), Вранчич, Хеллер, Юнгвирт (Штро-Энгель, 85), Сиригу (Олейник, 74), Чолак.

Предупреждения: Федецкий, 39. Сиригу, 50.

Судья: Вилленборг.

27 ноября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).