"Шальке" одержал победу над "Майнцем"

"Шальке" в матче 25-го тура чемпионата Германии обыграл на выезде "Майнц" - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Сеада Колашинаца.

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

"Майнц" - "Шальке-04" - 0:1 (0:0)

Гол: Колашинац, 50 (0:1).

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Латца (Муто, 82), Хайро (Куайсон, 61), Озтунали, Рамалью, Гбамен, Кркич (Де Бласис, 61), Кордоба.

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Колашинац, Керер, Шупо-Мотинг, Стамбули, Майер (Калиджури, 62), Горецка (Бенталеб, 46), Шепф, Бургшталлер (Ди Санто, 83).

Предупреждения: Хайро, 25. Бургшталлер, 28. Бунгерт, 63. Бадштубер, 69. Шепф, 82. Шупо-Мотинг, 90+4.

Судья: Штарк.

19 марта. Майнц. Стадион Opel Arena.