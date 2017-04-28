Сергей Горлукович: "Однажды сказал Хитцфельду на крепком русском все, что о нем думаю"

Экс-игрок "Спартака" и дортмундской "Боруссии" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами команды, в которых он выступал. По словам бывшего футболиста, после конфликта с Оттмаром Хитцфельдом он потерял место в составе немецкого клуба.

– Известно, что футболист Горлукович всегда говорил то, что думает. В работе с такими не терпящими возражений тренерами, как Семин, Бышовец, Газзаев и Лобановский, это не создавало трудностей?

– Создавало. Не поверите, но не было проблем только с одним человеком – Лобановским, хотя все его считали суровым мужиком. Валерий Васильевич любил, когда ему говорили правду, а не юлили.

– А что осталось в памяти от общения в "Боруссии" с таким известным специалистом, как Оттмар Хитцфельд, с "Баварией" которого потом "Спартак" регулярно встречался в Лиге чемпионов?

– Был один неприятный момент, после которого наши отношения испортились. В 91-м, перед кубковой встречей с "Ганновером", Хитцфельд сказал, что я выйду на поле с первых минут. А в день игры не включил меня даже в заявку. Потом поинтересовался у него – вас ист дас? А он только улыбнулся – мол, передумал. Ну, я "кипятнул" и сказал ему на крепком русском все, что о нем думаю. И после этого прочно сел на лавку. К тому же клуб приобрел швейцарца Шапюиза. И вместе с датчанином Поульсенем нас стало трое легионеров. А их в составе могло выходить только двое. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Сергея Горлуковича