Роберт Левандовски: "Я привык постоянно находиться под давлением"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что его не пугает постоянное давление. Он также добавил, что чувствует себя комфортно в Мюнхене.

- Я привык постоянно находиться под давлением и играть на самом высоком уровне - это требует от меня клуб, и я сам от себя требую, - приводит Sportbild слова Левандовски. - Я справлюсь с этим. Я прилагаю все усилия, чтобы помочь команде выигрывать. Здесь каждый упорно трудится для общего успеха. Я определенно чувствую себя очень хорошо и комфортно в Мюнхене.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 12 игр в составе мюнхенского клуба и забил 11 голов.

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