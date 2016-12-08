Рикардо Родригес может сменить "Вольфсбург" на "ПСЖ"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес в зимнее трансферное окно может перебраться в "ПСЖ", сообщает RMC. По информации издания, главный тренер парижской команды Унаи Эмери задумывается об усилении состава швейцарским игроком в связи с частыми травмами защитника Левена Кюрзавы. Кроме того, по окончании текущего сезона истекает контракт клуба с 35-летним бразильцем Максвеллом.

Сообщается, что в этой связи руководство клуба начало переговоры с агентом Родригеса. Сумма отступных в контракте 24-летнего защитника составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне швейцарец провел в составе "Вольфсбурга" 13 матчей, в которых забил 2 гола. После 13 туров чемпионата Германии команда занимает 15-е место в турнирной таблице.