Рибери - о своем будущем: "Я работаю над собой и стараюсь не отставать. Посмотрим, что произойдет в следующем сезоне"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери после победы над "Айнтрахтом" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0) заявил, что дела мюнхенцев теперь обстоят намного лучше. Футболист стал автором дубля в этой встрече.

- У нас был сложный этап, но теперь мы видим, что все стало лучше, - приводит Eurosport.de слова Рибери. - Я рад за команду. Я здесь уже двенадцать лет. Я работаю над собой и стараюсь не отставать, а потом посмотрим, что произойдет в следующем сезоне.

"Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке.

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