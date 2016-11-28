Президент "Баварии" уверен, что Анчелотти приведет клуб к успеху

Президент "Баварии" Ули Хенесс выразил мнение, что команда еще не до конца привыкла к работе под руководством Карло Анчелотти. Глава мюнхенцев уверен, что специалист приведет клуб к успеху.

Ранее сообщалось, что руководство "Баварии" недовольно результатами команды и рассматривает возможность смены главного тренера.

- Гвардьола - сильный специалист, который уделял большое внимание дисциплине, - приводит Sport1.de слова Хенесса. - Вероятно, теперь игроки вынуждены привыкать к тому, что им предоставлено больше свободы. Но я уверен, что в итоге "Баварии" будет сопутствовать удача.