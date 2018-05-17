Полузащитник Сердар сменил "Майнц" на "Шальке"

"Шальке" приобрел полузащитника Суата Сердара, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Майнц".

Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Немецкий хавбек стал третьим новичком команды в межсезонье после Марка Ута и Салифа Сане.

- У меня были хорошие переговоры с главным тренером. Было несколько предложений, но решение далось легко, - сказал футболист. - Я довольно быстро все решил и сейчас очень рад, что нахожусь здесь.

В прошедшем сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей за "Майнц" в бундеслиге и забил два мяча.