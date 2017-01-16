Пьер-Эмерик Обамеянг: "Китай предлагал 150 миллионов евро? У меня другие приоритеты"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что его не интересует возможный трансфер ни в "Реал", ни в китайский клуб. Футболист отметил, что ему приятно слышать, что за него готовы платить большие деньги. В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний нападающий забил 16 мячей в 15 встречах.

– "Реал"? Я думаю, нам нужно прекратить говорить об этом клубе, – цитирует RMC Обамеянга. – Сейчас не самое лучшее время, чтобы говорить об этом. Я очень хорошо чувствую себя в "Дортмунде". Мы топ-клуб, пусть и не такой, как "Реал", "Барселона" или "Бавария". 150 миллионов евро за меня? Приятно видеть, что кто-то готов потратить такие деньги за вас. Но тут вопрос в том – правда это или нет. Я не буду уделять этому внимания, у меня другие цели и приоритеты.