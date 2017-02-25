18:57 | ФУТБОЛ — Германия

Около 200 фанатов "Герты" и "Айнтрахта" поучаствовали в массовой драке в Берлине

0
0
0
0
1

Перед матчем 22-го тура чемпионата Германии "Герта" - "Айнтрахт" (начало в 20:30 по московскому времени) в Берлине произошла массовая драка фанатов, информирует Bild. Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее чем пяти участникам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.

Встречи "Герты" и "Айнтрахта" всегда попадают в категорию риска: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона. 

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

это ростовские фанаты разминаются перед приёмом фанов МЮ, не иначе)

19:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ