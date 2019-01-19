Нико Шульц: "Хоффенхайм" не оказывал давления в первом тайме. При игре с "Баварией" это лишено всякого смысла"

Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц поделился впечатлениями после матча с "Баварией" (1:3) в рамках 18-го тура чемпионата Германии. По его мнению, его команда допустила ошибки в нескольких моментах. Напомним, Шульц стал автором гола в ворота мюнхенского клуба.

– Что касается настроя, то это были два разных тайма в нашем исполнении, – приводит прес-служба мюнхенского клуба слова Шульца. – В первом мы располагались слишком глубоко, не оказывали давления. При игре с "Баварией" это лишено всякого смысла. В нескольких моментах, которые мы перед матчем обсуждали, мы допустили ошибки.

"Бавария" набрала 39 очков и сократила отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" (играет в субботу в гостях с "Лейпцигом") до трех очков. Мюнхенцы располагаются на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, "Хоффенхайм" продлил свою безвыигрышную серию до 7 матчей и остается на 7-м месте.

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