Нико Ковач: "Был рассержен тем, что то, о чем мы говорили в перерыве, не было реализовано"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы в выездном матче 9-го тура бундеслиги над "Майнцем" (2:1) отметил, что был рассержен реализацией мюнхенцев. Он также добавил, что его команда сама создала себе трудности.

- Я не переживал после того как счет стал равным, но был рассержен тем, что то, о чем мы говорили в перерыве, не было реализовано, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы спали перед подачей, приведшей к голу, и сами создали себе трудности. Но я рад, что команда создала еще моменты и забила победный мяч.

"Бавария" одержала третью победу подряд. Мюнхенская команда набрала 19 очков и на данный момент поднялась на второе место в бундеслиге.

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