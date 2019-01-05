Нико Ковач: "Бавария" усилит давление на "Боруссию" хорошей игрой и хорошими результатами"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что мюнхенцы хотят как можно быстрее догнать дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице чемпионата Германии. Он также добавил, что его команда постарается усилить давление на соперника.

- Сейчас мы ведем погоню, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы хотим как можно быстрее наверстать шестиочковое отставание. Хорошей игрой и хорошими результатами мы хотим усилить давление на "Боруссию". "Ливерпуль"? Мы не можем сделать второй шаг, не сделав при этом сначала первый. У нас впереди много дел, и в первую очередь это Бундеслига".

"Бавария" занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 36 очков после 17 туров. Мюнхенский клуб отстает от идущей первой "Боруссии" на 6 очков.

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