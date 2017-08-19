Никлас Зюле: "Для меня матч с "Байером" был особенным"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле посе матча 1-го тура чемпионата Германии против "Байера" (3:1) отметил, что команда провела неудачный второй тайм. Игрок дебютировал за мюнхенцев и в первой же игре забил гол.

- Для меня это был особенный день. Мой первый матч за новый клуб и первый гол, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Зюле. - Было приятно сотворить это на глазах тысяч восторженных болельщиков. Матч был непростой. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Второй тайм сложился не лучшим образом. Нам не хватало свежести. У наших ворот было много моментов.