11:52 | ФУТБОЛ — Германия

Марк Бартра: "Тухель напоминает мне Гвардьолу"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, ранее выступавший за "Барселону", подчеркнул, что тренировки Томаса Тухеля напоминают ему занятия под руководством Хосепа Гвардьолы. 25-летний испанец, пополнивший состав "шмелей" минувшим летом, играл за сине-гранатовых с 2010 года.

- Тухель - хороший специалист. Он напоминает мне Гвардьолу, - приводит Mundo Deportivo слова Бартры. - Я говорю о тренировках, требовании и видении футбола. Я адаптировался здесь быстрее, чем думал. Мне не хотелось перейти в "Боруссию", чтобы просто впустую потратить время. Я был намерен использовать свой шанс с первого же дня. Теперь я прогрессирую на всех уровнях.

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