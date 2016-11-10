Марк Бартра: "Тухель напоминает мне Гвардьолу"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, ранее выступавший за "Барселону", подчеркнул, что тренировки Томаса Тухеля напоминают ему занятия под руководством Хосепа Гвардьолы. 25-летний испанец, пополнивший состав "шмелей" минувшим летом, играл за сине-гранатовых с 2010 года.

- Тухель - хороший специалист. Он напоминает мне Гвардьолу, - приводит Mundo Deportivo слова Бартры. - Я говорю о тренировках, требовании и видении футбола. Я адаптировался здесь быстрее, чем думал. Мне не хотелось перейти в "Боруссию", чтобы просто впустую потратить время. Я был намерен использовать свой шанс с первого же дня. Теперь я прогрессирую на всех уровнях.