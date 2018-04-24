Мануэль Нойер: "Я не могу прийти ниоткуда и заявить: я буду играть в финале"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер отметил, что успехи команды помогают ему в реабилитации после травмы. 32-летний немец получил перелом плюсневой кости в сентябре 2017 года. Как ожидается, он сможет вернуться на поле в середине мая.

– То, что мы еще можем выиграть два турнира – Кубок Германии и Лигу чемпионов – мотивировало меня во время реабилитации. Это дало мне надежду сыграть в этом сезоне, – цитирует Marca Нойера. – Однако я не могу прийти ниоткуда и заявить: я буду играть в финале. Мои результаты на тренировках будут определяющим фактором.

Нойер приступил к тренировкам в конце марта и уже занимается с мячом.

Финал Кубка Германии между "Баварией" и "Айнтрахтом" пройдет 19 мая. Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая, в полуфинале мюнхенская команда встретится с "Реалом".