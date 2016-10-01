23:34 | ФУТБОЛ — Германия

Мануэль Нойер: "Мне нужно переспать ночь, чтобы мое настроение улучшилось"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после ничьей с "Кельном" (1:1) в матче 6-го тура бундеслиги отметил, что его команда не удивила ничего своего соперника.

Мюнхенцы впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в бундеслиги. Несмотря на осечку, они продолжают лидировать в турнирной таблице. "Кельн" занимает четвертую строчку.

– Мы мало меняли темп в матче. Такой игрой "Кельн" не удивить, – приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии". – На этой неделе мы проиграли "Атлетико" и взяли лишь одно очко против "Кельна" – мне нужно переспать ночь, чтобы мое настроение улучшилось".

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