Мануэль Нойер: "Мне нужно переспать ночь, чтобы мое настроение улучшилось"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после ничьей с "Кельном" (1:1) в матче 6-го тура бундеслиги отметил, что его команда не удивила ничего своего соперника.

Мюнхенцы впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в бундеслиги. Несмотря на осечку, они продолжают лидировать в турнирной таблице. "Кельн" занимает четвертую строчку.

– Мы мало меняли темп в матче. Такой игрой "Кельн" не удивить, – приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии". – На этой неделе мы проиграли "Атлетико" и взяли лишь одно очко против "Кельна" – мне нужно переспать ночь, чтобы мое настроение улучшилось".