Люсьен Фавр: "Мы смогли победить - и только это имеет значение"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после победы в матче 1/16 финала Кубка Германии над "Унионом" (3:2) отметил, что команде нужно продолжать совершенствоваться и избегать ошибок в будущем. "Шмели" пропустили гол за две минуты до конца основного времени, но сумели выйти вперед на 120-й минуте благодаря голу Марко Ройса.

- Мы очень хотели пройти дальше, - приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - Было тяжело играть против "Униона", они хорошо и компактно защищались. Нам нужно постараться не допускать ошибок в будущем. Но мы в итоге смогли выиграть, и только это имеет значение.

"Боруссия Дортмунд" в седьмой раз подряд вышла в 1/8 финала Кубка Германии.