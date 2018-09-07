Ковач наказал Вагнера. Хорвату не понравился контроль мяча форварда на тренировке

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заставил отжиматься форварда Сандро Вагнера в качестве наказания за плохой контроль мяча во время пятничной тренировки, информирует Bild.

Хорватский специалист остался недоволен работой футболиста на тренировке и наказал его отжиманиями. Вагнер покорно подчинился.

Ранее Ковач ужесточил правила для игроков, запретив им пользоваться телефонами на территории базы команды за пределами раздевалки. Хорват ввел данное нововведение для того, чтобы футболисты больше общались между собой, а также меньше времени находились под вредным излучением.