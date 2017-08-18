Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Байером". Встреча в Мюнхене начнется в 21.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бавария" - "Байер"

Прогноз Winline – П1 1.27 – Н 6.27 – П2 10.00

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Байер".

Прямая трансляция матча "Бавария" - "Байер" – в пятницу, 18 августа, на канале "Матч Футбол 3".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Толиссо, Руди - Роббен, Мюллер, Рибери - Левандовски.

"Байер": Лено - Хенрикс, Та, С. Бендер, Венделл - Баллараби, Кор, Арангис, Кампль - Фолланд, Мехмеди.

ПОТЕРИ: Нойер, Боатенг, Гетце, Хави Мартинес, Бернат, Хамес Родригес, Тиагу Алькантара (все - травма) - Едвай, Л. Бендер, Хаферц, Шрек, Брашнич (все - травма).