14:36 | Футбол — Германия

Клопп сыграет в прощальном матче Вайденфеллера


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп примет участие в прощальном матче вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера. 37-летний голкипер завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2017/18. На его счету 349 матчей за немецкий клуб. Он 16 сезонов играл в "Боруссии", в семи из которых команду возглавлял Клопп. Прощальный матч Вайденфеллера состоится на арене "Сигнал Идуна Парк" 7 сентября.

 

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