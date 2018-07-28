Клопп сыграет в прощальном матче Вайденфеллера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп примет участие в прощальном матче вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера. 37-летний голкипер завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2017/18. На его счету 349 матчей за немецкий клуб. Он 16 сезонов играл в "Боруссии", в семи из которых команду возглавлял Клопп. Прощальный матч Вайденфеллера состоится на арене "Сигнал Идуна Парк" 7 сентября.

📣 A GRANDIOS ÜBERRASCHUNG! 📣



Schaut mal, wer sich für Roman Weidenfellers Abschiedsspiel am 7. September angekündigt hat! 😍



Wer von Euch ist noch dabei? 🎫 Tickets: https://t.co/KI3notXGJg pic.twitter.com/RUUwfHbzLW – Borussia Dortmund (@BVB) 27 июля 2018 г.