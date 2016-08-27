Клеменс Фриц: "Сегодня мы боялись играть в футбол"

Капитан "Вердера" Клеменс Фриц отметил, что бременский клуб утсупил "Баварии" по всем показателям. По словам Фрица, команда боялась играть в футбол.
- Мы боялись играть сегодня в футбол, - цитирует официальный сайт "Баварии" Фрица. - Никто не хотел оказаться с мячом, мы неудачно действовали в единоборствах. В нашей штрафной "баварцы" распоряжались мячом как хотели. Так нельзя играть.
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https://fcbayern.com/ru/news/2016/08/%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82