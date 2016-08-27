Клеменс Фриц: "Сегодня мы боялись играть в футбол"

Капитан "Вердера" Клеменс Фриц отметил, что бременский клуб утсупил "Баварии" по всем показателям. По словам Фрица, команда боялась играть в футбол.

- Мы боялись играть сегодня в футбол, - цитирует официальный сайт "Баварии" Фрица. - Никто не хотел оказаться с мячом, мы неудачно действовали в единоборствах. В нашей штрафной "баварцы" распоряжались мячом как хотели. Так нельзя играть.