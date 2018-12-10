Кингсли Коман: "Завершу карьеру, если снова получу травму"

Полузащитник "Баварии"​ Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1. 22-летний французский хавбек дважды получал серьезные повреждения. Спортсмен травмировал лодыжку и колено. Восстановление длилось около 3,5 лет.

Контракт Комана с "Баварией" истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Коман сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

– Этот год был очень трудным, – приводит слова Комана TF1. – Когда я получил травму, то это было похоже на конец света. Я надеюсь, что мне не придется вновь пройти через это. С меня хватит. Третью операцию я не перенесу. Если это произойдет, то я завершу карьеру и буду вести другой образ жизни.

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