"Кельн" Рауша набрал первое очко

"Ганновер" и "Кельн" не смогли забить друг другу голов в матче 6-го тура чемпионата Германии - 0:0. Отметим, что гости набрали первое очко в нынешнем сезоне. В составе "козлов" все 90 минут на поле провел полузащитник Константин Рауш.

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6-й тур

"Ганновер" - "Кельн" - 0:0

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Острцолек, Антон, Швеглер (Шмидебах, 81), Бакалорц, Харник, Фюллкруг (Клаус, 78), Кенан Караман, Бебу (Бенсхоп, 89).

"Кельн": Хорн, Маро, Серенсен, Хайнц, Клюнтер, Леманн, Рауш, Биттенкурт (Йоич, 88), Озджан, Кордоба (Хегер, 84), Осако (Гирасси, 76).

Предупреждения: Серенсен, 30. Кенан Караман, 39. Корб, 53. Рауш, 62. Бебу, 87. Шмидебах, 89.

Судья: Зиберт.

24 сентября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".