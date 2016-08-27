"Кельн" победил "Дармштадт" с Федецким

"Кельн" в домашнем матче 1-го тура бундеслиги победил "Дармштадт". По голу забили Марсель Риссе и Антони Модест. У гостей в этой встрече дебютировал в чемпионате защитник сборной Украины Артем Федецкий, замененный на 56-й минуте. На 85-й минуте на поле у "Дармштадта" появился еще один украинец Денис Олейник.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Кельн" – "Дармштадт" – 2:0 (1:0)

Голы: Риссе, 11 (1:0). Модест, 61 (2:0).

"Кельн": Хорн, Маврай, Маро, Серенсен, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер, Биттенкурт (Цоллер, 74), Модест (Йоич, 86), Руднев (Осако, 70).

"Дармштадт": Эссер, Федецкий (Сиригу, 57), Хен, Холланд, Милошевич, Бен-Хатира (Юнгвирт, 70), Вранчич, Хеллер, Гондорф, Кляйнхайслер (Олейник, 86), Шипплок.

Предупреждения: Маро, 19. Федецкий, 27. Холланд, 39. Хен, 47. Биттенкурт, 69. Цоллер, 90+1.

Судья: Иттрих.

27 августа. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.