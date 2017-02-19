"Кельн" и "Шальке" победителя не выявили

"Кельн" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Шальке" – 1:1. "Козлы" по-прежнему располагаются на седьмом месте, коллектив из Гельзенкирхена поднялся на 10-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-й тур

"Кельн" - "Шальке" - 1:1 (1:1)

Голы: Шепф, 2 (0:1). Модест, 43 (1:1).

"Кельн": Кесслер, Суботич, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Хегер, Йоич (Цоллер, 75), Модест, Осако.

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Бадштубер, Колашинац, Калиджури (Майер, 67), Стамбули, Горецка, Бенталеб (Керер, 90+2), Шепф, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78).

Предупреждения: Суботич, 21. Стамбули, 51. Налду, 59. Серенсен, 72. Шепф, 81.

Судья: Штилер.

19 февраля. Кельн. Rhein-Energie-Stadion.