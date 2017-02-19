"Кельн" и "Шальке" победителя не выявили

"Кельн" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Шальке" – 1:1. "Козлы" по-прежнему располагаются на седьмом месте, коллектив из Гельзенкирхена поднялся на 10-ю строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
21-й тур
"Кельн" - "Шальке" - 1:1 (1:1)
Голы: Шепф, 2 (0:1). Модест, 43 (1:1).
"Кельн": Кесслер, Суботич, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Хегер, Йоич (Цоллер, 75), Модест, Осако.
"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Бадштубер, Колашинац, Калиджури (Майер, 67), Стамбули, Горецка, Бенталеб (Керер, 90+2), Шепф, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78).
Предупреждения: Суботич, 21. Стамбули, 51. Налду, 59. Серенсен, 72. Шепф, 81.
Судья: Штилер.
19 февраля. Кельн. Rhein-Energie-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/