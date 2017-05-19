Карло Анчелотти: "Пивной душ? Я готов!"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил важность предстоящей игры чемпионата Германии с "Фрайбургом". Матч станет прощальным для Хаби Алонсо и Филиппа Лама.

– Я горжусь тем, что тренировал их, – цитирует официальный сайт "Баварии" Анчелотти. – В то же время мне грустно, поскольку мы теряем двух очень важных футболистов. Это последний матч для Лама и Алонсо, и мы хотим победить в нем. Нам будет противостоять сильная команда, которая в следующем сезоне хочет играть в Лиге Европы.

Пивной душ по поводу чемпионства? У меня есть проблема – я не могу бегать, мои колени разрушены. Но я разрешаю своим игрокам делать все, не боясь последствий. Я готов!