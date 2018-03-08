Карл-Хайнц Румменигге: "УЕФА поступает непоследовательно с нарушителями финансового фэйр-плей"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что УЕФА делает поблажки для нарушителей финансового фэйр-плей. Также функционер выступил за отмену в немецкой бундеслиге правила "50+1", согласно которому абсолютное большинство акций клуба должно принадлежать некоммерческим общественным организациям.

– Надеюсь, немецкая лига пусть постепенно, но отменит правило "50+1", – приводит GQ слова Румменигге. – Каждый клуб сам волен решать насколько ему быть открытым инвесторам или открываться им вообще.