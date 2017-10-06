Карл-Хайнц Румменигге: "Сейчас Хайнкес – идеальный тренер для "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге благодарен Юппу Хайнкесу за то, что он принял предложение клуба. Ранее сообщалось о том, что специалист занял должность главного тренера, подписав контракт до лета 2018 года.
– У Юппа Хайнкеса и "Баварии" очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры, которые велись Ули Хенессом, Хасаном Салихамиджичем и мной, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Румменигге. – Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для "Баварии".
Отметим, что Хайнкес уже в четвертый раз возглавил мюнхенцев. Ранее специалист руководил клубом с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2017/10/pressemitteilung-jupp-heynckes-wird-cheftrainer-des-fc-bayern-bis-saisonende