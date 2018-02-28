Хуммельс и Левандовски поругались на открытой тренировке

У игроков "Баварии" защитника Матса Хуммельса и нападающего Роберта Левандовски произошел конфликт во время открытой тренировки, сообщает Bild. Футболисты проводили двусторонний матч и после пропущенного гола форвард сказал партнеру по команде: "Хватит постоянно терять мяч!". Хуммельс в ответ огрызнулся, а после тренировки игроки не пожали друг другу руки.

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес призвал футболистов не относиться так серьезно к ошибкам друг друга на тренировках.

Ближайший матч "Бавария" проведет 4 марта против "Фрайбурга" в 25-м туре бундеслиги.