"Хоффенхайм" обыграл "Рот-Вайсс Эр" в Кубке Германии

"Хоффенхайм" обыграл "Рот-Вайсс Эр" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка Германии. Единственный мяч в этой встрече во втором тайме забил полузащитник Надим Амири.

В другой встрече "Дармштадт" проиграл "Регенсбургу" со счетом 1:3.

Кубок Германии

1/32 финала

"Рот-Вайсс Эр" – "Хоффенхайм" – 0:1 (0:0)

Гол: Амири, 55 (0:1).

"Хоффенхайм": Кобель, Бичакчич, Шульц, Толян, Полански, Фогт, Нордтвейт, Демирбай (Гнабри, 56), Амири (Гайгер, 80), Вагнер, Крамарич (Ут, 76).

Предупреждения: Демирбай, 52. Вагнер, 83. Фогт, 89.

Судья: Зиберт (Германия).

12 августа. Эрфурт. Стадион Steigerwaldstadion.