"Хоффенхайм" обыграл "Рот-Вайсс Эр" в Кубке Германии

"Хоффенхайм" обыграл "Рот-Вайсс Эр" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка Германии. Единственный мяч в этой встрече во втором тайме забил полузащитник Надим Амири.
В другой встрече "Дармштадт" проиграл "Регенсбургу" со счетом 1:3.
Кубок Германии
1/32 финала
"Рот-Вайсс Эр" – "Хоффенхайм" – 0:1 (0:0)
Гол: Амири, 55 (0:1).
"Хоффенхайм": Кобель, Бичакчич, Шульц, Толян, Полански, Фогт, Нордтвейт, Демирбай (Гнабри, 56), Амири (Гайгер, 80), Вагнер, Крамарич (Ут, 76).
Предупреждения: Демирбай, 52. Вагнер, 83. Фогт, 89.
Судья: Зиберт (Германия).
12 августа. Эрфурт. Стадион Steigerwaldstadion.