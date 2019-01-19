Хасан Салихамиджич: "В матче с "Хоффенхаймом" мы увидели два лица "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после победы над "Хоффенхаймом"​ в матче 20-го тура чемпионата Германии (3:1) отметил, что команда провела два разных тайма. По его словам, во второй половине были допущены индивидуальные ошибки.

– Сегодня мы увидели два лица нашей команды, – цитирует пресс-служба клуба Салхамиджича. – В первом тайме мы играли очень хорошо, мы полностью контролировали игру. Во втором тайме нам было сложно, были допущены индивидуальные ошибки. Игра стала напоминать обмен ударами, нам не удалось сохранить компактность, владение мячом. В итоге мы пропустили гол в результате контратаки после розыгрыша углового. Наша победа оказалась под угрозой. Третий гол мы разыграли очень хорошо. Мы ушли на зимний перерыв с хорошим настроением и теперь с хорошим настроением стартовали во втором круге.