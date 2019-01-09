Хасан Салихамиджич: " Это, вероятно, последний год Рибери в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери скорее всего, проводит свой последний сезон в мюнхенском клубе. Об этом сообщил спортивный директор команды Хасан Салихамиджич. Напомним, француз выступает за мюнхенцев с 2007 года.

- Это, вероятно, будет последний год Франка. Скажем так, - приводит L’Equipe слова Салихамиджича.

В текущем сезоне Рибери провел 22 матча, в которых забил пять голов. Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2019 года и, скорее всего, не будет продлен. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

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