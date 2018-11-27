Ханс-Йоахим Ватцке: "У "Боруссии" нет никаких ограничений на трансферном рынке"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что у клуба нет ограничений при планировании работы на трансферном рынке. Напомним, что рекордным приобретением дортмундцев является покупука у "Вольфсбурга" Андре Шюррле за 30 миллионов евро в 2016 году, а рекордной продажей - переход Усмана Дембеле в "Барселону" за 105 миллионов евро.

- Если мы получаем 100 миллионов евро, мы также можем тратить много, очень много, и в этом отношении мы не ставим никаких ограничений, - цитирует Bild Ватцке. - Сумма покупки для "Боруссии" не имеет решающего значения. Важно, чтобы доходы и расходы уравновешивали друг друга в течение длительного периода времени. Мы определенно хотим оставаться без долгов.