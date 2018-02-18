Гол Ройса принес Дортмунду победу в матче двух "Боруссий"

Дортмундская "Боруссия" в матче 23-го тура чемпионата Германии обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Марко Ройс.

Эта победа позволила дортмундцам выйти на второе место в турнирной таблице. Отставание от "Баварии" составляет 19 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

"Боруссия" М - "Боруссия" Д - 0:1 (0:1)

Гол: Ройс, 32 (0:1).

"Боруссия" М: Зоммер, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Оксфорд, Крамер, Хофманн (Херрманн, 71), Закария (Кюизанс, 83), Штиндль, Бобадилья (Дрмич, 79), Азар.

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Толян, Аканджи, Кастро, Ройс (Дахуд, 79), Гетце (Пулишич, 74), Вайгль, Шюррле (Емер Топрак, 87), Батшуайи.

Предупреждения: Бобадилья, 22. Батшуайи, 40. Оксфорд, 55. Кастро, 69. Эльведи, 71. Бюрки, 89.

Судья: Данкерт.

18 февраля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".