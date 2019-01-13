Главный тренер "Боруссии" сравнил футбол с тортом

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что не думает сразу о нескольких предстоящих матчах. По его словам, ситуация может измениться в любой момент.

– Мне нужно сохранять спокойствие и изучать причины ошибок, когда мы проигрываем, – цитирует Фавра goal.com. – Для молодой команды поражения – это часть процесса. Именно они помогают прогрессировать. У меня своя философия, поэтому я концентрируюсь только на одном матче.

Даже если два игрока не в оптимальной форме или имеют травмы, то все может пойти не так. Это как торт. Вы можете замешать тесто, па потом вдруг вспомнить, что забыли положить сахар или корицу. Смесь имеет большое значение. Пропустишь одну деталь, и торт не получится.