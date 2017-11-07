Глава видеоассистентов бундеслиги уволен по подозрению в предвзятости

Немецкий футбольный союз отправил в оставку Хельмута Круга, который являлся главой проекта видеоассистентов рефери, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, он покинет должность советника в контрольном центре в Кельне, отвечающем за исполнение запросов судей на видеоповторы.

СМИ связывают увольнение известного в прошлом арбитра с обвинениями в предвзятости. Круг якобы вмешивался в работу арбитра Маркуса Шмидта во время матча 10-го тура чемпионата "Шальке" - "Вольфсбург" (1:1) и советовал тому, какие моменты рассматривать на повторах.