"Гамбург" пропустил 3 гола от любительского клуба пятой лиги, но все равно победил

"Эрндтебрюк" и "Гамбург" забили 8 голов в матче 1/32 финала Кубка Германии на двоих. Любительский клуб из пятого по силе дивизиона смог трижды забить команде, в прошлом сезоне вылетевшей из первой бундеслиги во вторую, но пропустил пять.

Из других сенсаций стоит отметить вылет клуба бундеслиги "Штутгарта" от представителя третьей лиги "Ганзы".

Кубок Германии

1/32 финала

"Редингхаузен" - "Динамо" - 3:2 д.в. (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Дульевич, 11 (0:1). Мейер, 20 (1:1). Аосман, 25 (1:2). Энгельман, 45+1 (2:2). Хиппе, 120+3 (3:2).

"Эрндтебрюк" - "Гамбург" - 3:5 (1:2)

Голы: Холтби, 7 - с пенальти (0:1). Арп, 10 (0:2). Ямадзаки, 43 (1:2). Хунольд, 48 (2:2). Ласогга, 64 (2:3). Ласогга, 65 (2:4). Хильхенбах, 71 (3:4). Мангаля, 90 (3:5).

"Рот-Вайсс" - "Зандхаузен" - 0:6 (0:2)

Голы: Шлойзенер, 7 (0:1). Мюллер, 24 (0:2). Ферстер, 46 - с пенальти (0:3). Кистер, 61 (0:4). Карл, 83 (0:5). Мюллер, 90+2 (0:6).

"Эрцгебирге" - "Майнц" - 1:3 (0:1)

Голы: Максим, 31 (0:1). Куайсон, 59 (0:2). Максим, 65 (0:3). Тестроэт, 83 (1:3).

Удаление: Ниакате (Майнц), 3.

"Ганза" - "Штутгарт" - 2:0 (1:0)

Голы: Суку, 8 (1:0). Пепич, 84 (2:0).