Филипп Лам: "В матче с "Боруссией" рассчитывали на большее"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после полуфинала Кубка Германии против "Боруссии" (2:3) отметил, что команда хорошо начала матч, но не смогла развить свой успех. По его словам, дортмундцы не смогли бы отыграться, если бы мюнхенцы забили третий мяч при счете 2:1.

- Разочарование велико. Мы рассчитывали на большее, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Лама. - После 15 минут это было заметно. Мы хотели выйти в финал. К сожалению, нам это не удалось. В первые четверть часа мы играли хорошо, но были недостаточно последовательны. После мы контролировали игру. Нужно было забивать еще один гол. Если у нас есть преимущество в два мяча, то нас сложно победить.