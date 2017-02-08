Фанаты "Баварии" призвали Зозулю завершить карьеру

Фанаты "Баварии" выступили против украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Болельщики мюнхенцев на вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вольфсбурга" вывесили баннер с текстом: "Выгоните нацистов из футбола - Зозуля убирайся".

Напомним, что в зимнее трансферное окно сорвалась аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.