10:51 | ФУТБОЛ — Германия

Фанаты "Баварии" призвали Зозулю завершить карьеру

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Фанаты "Баварии" выступили против украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Болельщики мюнхенцев на вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вольфсбурга" вывесили баннер с текстом: "Выгоните нацистов из футбола - Зозуля убирайся".

Напомним, что в зимнее трансферное окно сорвалась аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Бандерчука заатаковали.

11:31

super_bear

Красота! Похоже флэшмоб намечается ))

11:30

qwe20

це дело! нацистикам нет места в нормальном обществе, их место у параши.

11:21

Termin79

Баварцы то тут при чем? Хотя пофиг, молодцы!

10:55

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