Фанаты "Баварии" призвали Зозулю завершить карьеру

Фанаты "Баварии" выступили против украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Болельщики мюнхенцев на вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вольфсбурга" вывесили баннер с текстом: "Выгоните нацистов из футбола - Зозуля убирайся".
Напомним, что в зимнее трансферное окно сорвалась аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.
Banner at the Allianz last night as Bayern Munich fans show solidarity with Rayo supporters:– Paul Reidy (@paulreidy67) 8 февраля 2017 г.
"Throw Nazis out of football..Zozulya vete ya" pic.twitter.com/xewQMjbdkd
баламошка
Бандерчука заатаковали.
11:31
super_bear
Красота! Похоже флэшмоб намечается ))
11:30
qwe20
це дело! нацистикам нет места в нормальном обществе, их место у параши.
11:21
Termin79
Баварцы то тут при чем? Хотя пофиг, молодцы!
10:55