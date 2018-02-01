Фанаты "Айнтрахта" и "Лейпцига" бойкотируют матч в связи с решением провести его в понедельник

Болельщики "Айнтрахта" и "Лейпцига" объявили о намерении бойкотировать матч между командами в 23-м туре чемпионата Германии, информирует Bild. Матч запланирован на понедельник, 19 февраля.

Отмечается, что матч бундеслиги может состояться в понедельник впервые в истории. Поклонники команд призывают к протесту болельщиков всех команд чемпионата Германии.

"Мы призываем всех поклонников "Айнтрахта" оставить свои флаги, знамена дома, отказаться от поддержки команды, даже если это сложно. Тем более, что футболисты проводят отличный сезон", – говорится в заявлении болельщиков клуба.