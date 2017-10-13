Экс-форвард "Зенита" вернулся в "Герту"

Бывший нападающий "Зенита" Максимилиан Проничев вернулся в берлинскую "Герту". 19-летний форвард занимался в академии немецкого клуба с 2011 по 2014 год. В сезоне-2015/16 Проничев выступал на правах аренды за молодежную команду "Шальке". Его контракт с "Зенитом" истек летом этого года.

– Хочу сказать всем огромное спасибо за эти два необыкновенных года, которые я провел в "Зените", – написал Проничев в "Инстаграме". – Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами. И большое спасибо "Шальке" за проведенный с вами год. Сейчас начинается мой новый этап в "Герте". Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в "Герте".