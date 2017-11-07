Джошуа Киммих: "Бавария" начала лучше действовать как команда, в этом ключ успеха"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих отметил, что мюнхенцы начали лучше действовать как команда под руководством Юппа Хайнкеса. Он также добавил, что игрокам нужно закрепить свой прогресс.

– Мы стали лучше действовать как команда, в этом ключ нашего успеха, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Киммиха. – Не все получалось идеально, но когда видишь, как мало мячей мы пропустили, то понимаешь, что это успех. При этом мы хорошо реализуем свои моменты. Сейчас мы находимся в хорошем положении, нужно закрепить этот прогресс.

Под руководством Хайнкеса "Бавария" провела в чемпионате Германии одержала четыре победы в четырех матчах. Мюнхенцы забили 11 голов и пропустили один. После 11 туров клуб лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Лейпциг" на четыре очка.